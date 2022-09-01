Türkiye Gazetesi

Andreas Cornelius gitti, Umut Bozok geldi. Trabzonspor hücumda ciddi bir hareketlilik ve değişim yaşadı. Danimarkalı forvet Andreas Cornelius golleriyle başladığı yeni sezon öncesi ailesinin de isteğiyle ayrılmak istediğini belirtip Kopenhag’a gitti. Bordo mavililer, golcü oyuncuyu eski kulübüne (Şampiyonlar Ligi Play-off turunda elendiği takım) 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında sattı. Ve Cornelius’un gitmesinin hemen ardından yeni golcü Umut Bozok geldi.

BEKLENTİ BÜYÜK

Geçen sezonu Kasımpaşa’da geçiren ve bonservisi Fransız ekibi Lorient’te olan Bozok dün öğleden sonra Trabzon’a indi. Geçen sezonun gol kralının alınması (20 gol atmıştı) camiada heyecana ve beklentiye sebep oldu. Umut Bozok Fenerbahçe’den de teklif almıştı fakat tercihini bordo mavili kulüpten yana kullandı. Maxi Gomez’in de bugün transferinin resmîleşmesi durumunda Fırtına büyük bir vurucu güce kavuşacak.

"BİZE HER YER TRABZON"

Trabzon’a inen yeni transfer Umut Bozok konuştu: Benim için çok özel ve çok güzel bir gün. Gol kralı olarak ligi bitirdim, inşallah sezonu şampiyon tamamlayacağız. Hedefim önce şampiyonluk, sonra çok gol atmak. Heyecanlıyım çok mutluyum. İlk maçımızı merakla bekliyorum. Bize her yer Trabzon!

TRABZON'DA KRİTİK GÜN

Karadeniz ekibinde Cornelius’un ayrılığını yenileri takip edecek mi? Abdülkadir Ömür’ün adı Nice ile anılırken Anastasios Bakasetas, Jean Evrard Kouassi (Hull City) ve Manolis Siopis’in de ismi transferde geçiyordu. Avrupa için bugün son gün. Özellikle Ömür’ün geleceği konusunda kritik saatler. Bu arada belirsizliği devam eden oyuncular da var. Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle durumu tartışmalı olan Bruno Peres, geniş kapsamlı sağlık kontrolünden geçecek. Geçen sezon sakatlanan Edgar Ie ile kronik sakatlığı nedeniyle yeni sezon kadrosuna dahîl edilmeyen Andres Trondsen’in durumu ise soru işareti.

FENERBAHÇE'YE BÜYÜK ÇALIM!

Trabzonspor taraftarı Umut Bozok sevinci yaşarken dün gece geç saatlerde çok daha büyük bir bomba patladı. İspanyol AS gazetesi, bordo mavililerin Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Maxi Gomez’le anlaştığını duyurdu. Transfer için Valencia Kulübü’ne 6 milyon avro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ödeneceği belirtildi. Futbolcu da yıllık 2,5 milyon avro maaş alacak ve 3+1 yıllık imza atacak. Uruguaylı forvetin bugün Trabzon’a geleceği ve imza atacağı kaydedildi.

Trabzonspor'da transfer: Umut Bozok ile anlaştı Trabzonspor yeni bir transfer daha yaptı. Bordo mavili takım, Fransa ekibi Lorient'te forma giyen Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı.