Türkiye Gazetesi

Trabzonspor yönetimi Maxi Gomez ve temsilcisi Stefano Castagna’yı almak için Valencia’ya özel jet yolladı. Karadeniz ekibi, Valencia ve oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı. Bordo-Mavililer, İspanyol ekibine bonuslar ile birlikte 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de bulunuyor.

Trabzonspor, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Gomez'in bonservisi için Valencia'ya 3 milyon Euro'yu taksitler halinde ödeyecek.

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Real Betis'ten transfer edilen Marc Bartra ile Levante'den gelen Enis Bardhi, La Liga'dan tanıdıkları Uruguaylı golcünün transferinde görüşmelere dahil oldu. İki yeni transfer de Maxi Gomez'e Trabzonspor'a gelmesi halinde çok mutlu olacağını söyledi.

Maxi Gomez, bugün Trabzonspor için sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Türkiye’ye gelecek.

Öte yandan, Alexandeer Sörloth'u Real Sociedad'a, Maxi Gomez'i de ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a sosyal medyada tepki yağıyor. Sarı-Lacivertli yönetimin bu tepkileri bitirmek için Galatasaray'ın hedefindeki ARjantinli yıldız Mauro Icardi'yi bitirmek istediği gelen haberler arasında.

Kral selamı! Trabzonspor Cornelius'u sattı, Umut Bozok'u aldı Sürpriz bir şekilde Danimarkalı forvetini 6 milyon avroya Kopenhag’a veren bordo mavililer, hemen ardından geçen sezon Süper Lig’de “Gol Kralı” olan Umut Bozok’u Trabzon’a getirdi.

Golcüde Icardi derbisi! Galatasaray bitirmek üzereydi, Fenerbahçe devreye girdi Sarı kırmızılı takım Arjantinli forveti 3 milyon avroya bitirmeye yaklaşmıştı. L’Equipe gazetesi Fenerbahçe’nin pazarlık masasına oturduğunu duyurdu.