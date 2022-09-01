Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 5. Haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, bu hafta aldıkları Ümraniyespor galibiyeti hakkında, ”Çok zor bir maç bizi bekliyordu ve cesaretli, iyi defans yapan bir takıma karşı oynayacağımızı da biliyorduk. O yüzden galibiyet için ayrıca mutluyum. Çünkü skorun bu kadar yakın olduğu bir galibiyetle ayrılmak her zaman iyidir. Her maçın bizlere parametre ve cevap verdiğini biliyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu da biliyorduk. Sahaya yansıttığımız takım ruhu çok önemliydi. Hatta maçın yorgun anlarında bile göze hoş gelmese de o pratik mücadele bize galibiyeti getirdi. Bundan gerçekten çok memnunum“ dedi.

Balotelli - Montella kavgası! Adana Demirspor'da maç bitti, iki İtalyan birbirine girdi Süper Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik direktörü Vincenzo Montella ile sorunlu yıldız Mario Balotelli maç bitiminde birbirine girdi. İtalyan çalıştırıcı Balotelli'nin üzerine yürüdü ancak diğer oyuncular araya girerek olayı sakinleştirdi.

"KENDİME HAKİM OLAMADIM"

Ümraniyespor maçı sonrası Balotelli ile aralarında yaşananlar hakkında ise Montella, ”Kulübümüzün hocası olarak ben tabii ki de kulübümüzden özür dilemek istiyorum. Bu tarz olaylar aslında sahada yaşanmaması gerekiyor. Soyunma odasında çözülmesi gerekiyor. Gerçekten de kendime hakim olamadım. Dışarıdan bizi seyreden çocuklara bile kötü örnek olduğumu söyleyebilirim. O yüzden bu konuda genelde ben daha çok sakin kalan taraf olduğum için bir daha yaşanmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Biz de robot değiliz, biz de etten kemikteniz. O yüzden bu konuda kusurlu olduğumu biliyorum. Ama bir daha tekrarlanmayacağını biliyorum” diye konuştu.

Adana Demirspor'un sorunlu yıldızı Mario Balotelli özel uçakla Adana'dan ayrıldı! Adana Demirspor’un satış listesindeki sorunlu yıldızı Mario Balotelli özel bir uçakla Adana’dan ayrıldı. Süper Lig'de son oynanan 1-0'lık Ümraniyespor maçı sonrası Balotelli ile teknik direktör Montella birbirine girmişti.

"SAHA DIŞINDA İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ

Balotelli ile ilişkisinin iyi olduğu da aktaran başarılı teknik adam, ”Herhangi bir sorunumuz yok. Bu olaydan önce de zaten kendisi gitmek istediğini ifade etmişti. Hiçbir şekilde bizi etkilememişti. Sadece oyunsal anlamda bir şeyler olduğu için orada bunları yaşadık. Saha dışında da ilişkimiz çok iyi bir şekilde devam ediyor“ değerlendirmesini yaptı.

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