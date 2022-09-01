Türkiye Gazetesi

Hürriyet'in haberine göre; Türkiye'de transfer döneminin sona ermesine 1 hafta kala kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni ayrılıklar kapıda.

Sarı kırmızılılar, yeni transfer edilen Leo Dubois ve sezona çok iyi başlayan Sacha Boey’un ardından sağ bekte üçüncü oyuncu durumuna düşen Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini feshetmek için harekete geçti.

YÖNETİMİ ŞOKE EDEN YANIT

Yönetim, Norveçli oyuncu ile masaya oturdu ancak beklemediği bir yanıt aldı.

30 yaşındaki futbolcuya bu sezon oynama şansının kalmadığını anlatan yöneticiler, mukaveleyi feshetmek istediklerini bildirdiler. Kontratının bitimine 1 yıl kalan Omar ise bu sezonki ücretinin tamamını yani 1 milyon 400 bin Euro’yu istedi.

2021 yılbaşı gecesi evinde geçirdiği kaza nedeniyle 1 yılı aşkın süre sahalardan uzak kalan Omar’ın tedavisi süresince sözleşmesinde yer alan ücreti ‘oynuyormuş’ gibi ödeyen Galatasaray yönetimi, futbolcunun bu tavrını hoş karşılamadı.

Sarı kırmızılılar Omar ve menajeri ile bir kez daha görüşüp anlaşmaya çalışacak.

Omar Elabdellaoui taburcu oldu Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, hastaneden taburcu oldu. Elabdellaoui'nin tedavisi evinde sürecek.

Golcüde Icardi derbisi! Galatasaray bitirmek üzereydi, Fenerbahçe devreye girdi Sarı kırmızılı takım Arjantinli forveti 3 milyon avroya bitirmeye yaklaşmıştı. L’Equipe gazetesi Fenerbahçe’nin pazarlık masasına oturduğunu duyurdu.