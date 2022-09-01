Türkiye Gazetesi

UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu, Başakşehir’in Konferans Ligi ön elemede İstanbul’daki Maccabi Netanya maçı ile ilgili "gölge antrenörlük" durumu hakkındaki kararla, Emre Belözoğlu’nun UEFA maçlarında "teknik direktörlük" faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiğini duyurdu.

PARA CEZASI DA VERİLDİ

Kararın, yönetmeliklerde öngörülen kriterlerin yerine getirilene kadar geçerli olacağı belirtildi. Ayrıca Emre Belözoğlu'na, genel davranış ilkelerinin ihlali nedeniyle uyarı cezası da verildi.

Başakşehir'e de aynı gerekçeden 10 bin Euro para cezası kesildi. Turuncu-lacivertliler, bunun yanında deplasmandaki Netanya maçının geç başlamasındaki sorumluluğundan dolayı da 10 bin Euro ceza ödeyecek.

Medipol Başakşehir Bandırmaspor'dan Philippe Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Philippe Keny, Medipol Başakşehir'e imza atıp ilk antrenmanına çıktı. Bandırmaspor'a veda eden 23 yaşındaki Senegalli forvet, transferi sürecinde teknik direktör Emre Belözoğlu’nun kendisi arayıp ikna ettiğini ve bunun sonrasında çok fazla düşünmesine gerek kalmadığını ifade etti.

Medipol Başakşehir Fiorentina'yı çekti! Sivasspor'un grubu dişimize göre Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Kura çekimini teknik direktör Volkan Demirel ve 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi final elçisi Vladimir Smicer gerçekleştirdi.