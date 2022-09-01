Türkiye Gazetesi

Başkan ve yönetim kuruluna teşekkür eden Erdoğan, "Gerçekten çok heyecanlıyım ve çok hırslıyım. Hiç zaman kaybetmeden hemen antrenmanlara başladık. Bir an önce takımla tanışmak istedim. Maça hazırlanmamız gerekiyor. Çok önemli bir rakiple hafta sonu maçımız var." diye konuştu.

Tolga Ciğerci'nin takıma katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

Ankaragücü’nde Ömer Erdoğan dönemi resmen başladı MKE Ankaragücü yönetimi, Mustafa Dalcı’dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan’ın getirildiğini duyurdu. Erdoğan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Erdoğan, "İlk maçınızın lider Beşiktaş'la olması avantaj mı dezavantaj mı?" sorusuna, "Benim için avantaj olarak görüyorum. Çünkü bu tür maçlarda oyuncuları çok motive etmeniz gerekmiyor. Oyuncular zaten çok iyi konsantre olmuş. İlk maçımızın iyi bir rakiple olması bizi daha da motive ediyor. Eminim dolu bir statta, tutkulu taraftarların önünde oynayacağız. Eminim takımlarını sonuna kadar destekleyecekler. İnşallah güzel bir sonuçla, güzel bir galibiyetle sezona başlamak kısmet olur. Evimizde oynamak çok büyük bir avantaj. Konya maçında çok coşkulu bir taraftar önünde takım çok farklı oynadı. Sonraki iki deplasmanda açıkçası oyunun altında kaldı. İnşallah taraftarımızı güzel bir sonuçla evlerine göndereceğiz." yanıtını verdi.

Ankaragücü - Beşiktaş maçı 4 Eylül Pazar günü oynanacak.

Ankaragücü taraftarı istifa diye bağırdı, teknik direktör Mustafa Dalcı gereğini yaptı! Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı istifa ettiğini açıkladı.

Takımla ilgili ilk gözlemlerini paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Antrenmanlarda gördüğüm kadarıyla yetenekli oyuncular. Adaptasyon süreci kolay değil. Her hocanın farklı bir oyun anlayışı var. Oyuncuların biraz zamana ihtiyaçları var. Biz de o zamanı hızlandırmaya çalışıyoruz. Amacımız hem oyunu hem de oyuncuyu geliştirmek. Yaptıklarımız çok şükür ortada ama geçmiş geçmişte kaldı. Bugün Ankaragücü'nün başarısı için ne gerekiyorsa ekibim ve futbolcu kardeşlerimle yapacağız. Sürekli hücumu düşünen, izleyenlerin keyif aldığı bir takım yapmak istiyorum. Tabii ki bugünden yarına hemen olmuyor. Şu an mevcut kadromla Beşiktaş'a karşı nasıl bir oyun anlayışıyla başarılı oluruz, onu ekibimle beraber değerlendiriyoruz."