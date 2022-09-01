Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yarışmada sorulan “Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna göre hangi futbolcu kariyeri boyunca daha fazla gol atmıştır?” sorusunun cevabı merak edildi, herkes telefona sarıldı ve doğru cevabı aramaya başladı. Peki, merak edilen sorunun cevabı ne? Pele, Maradona, Ronaldo, Messi… 4 isim arasından futbol kariyeri boyunca kim daha fazla gol attı? İşte internette herkesin aradığı o sorunun doğru cevabı…

“ULUSLARARASI FUTBOL TARİHİ VE İSTATİSTİKLERİ FEDERASYONUNA GÖRE HANGİ FUTBOLCU KARİYERİ BOYUNCA DAHA FAZLA GOL ATMIŞTIR?”

A – Pele

B – Maradona

C – Cristiano Ronaldo

D – Lionel Messi

Doğru Cevap: C şıkkı Cristiano Ronaldo

Yarışmaya damga vurdu: Kim Milyoner Olmak İster’de görülmemiş olay! Eşini aradı, söyledikleri şaşkına çevirdi Kim Milyoner Olmak İster programında eşine benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Telefon joker hakkını kullanan yarışmacı yarışmaya damga vurdu, söyledikleri sunucu Kenan İmirzalioğlu’nu bile şaşkına çevirdi

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren yarışmacı: ‘Mafya tarafından kaçırıldım’ ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada, şaşırtan anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Cumali Miçooğulları’nın anlattığı bir anı herkesi şaşkına uğrattı. Heyecanlı tavırlarıyla dikkat çeken Miçooğulları programda, bir yurt dışı seyahatinde uyuşturucu mafyası tarafından kaçırıldığını açıkladı.

999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız? Kim Milyoner Olmak İster 5 Ağustos sorusunun doğru cevabı! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine ses getirdi. İlgiyle takip edilen yarışmanın 5 Ağustos Cuma ATV ekranlarında yayınlanan bölümünde yarışmacıya sorulan bir soru çok konuşuldu. 999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız? sorusu internette sıklıkla araştırılanlar arasına girdi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 5 Ağustos sorusu cevabı nedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru ve cevabı…