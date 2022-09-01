Beşiktaş geçen yaz kadrosuna kattığı milli forvet Kenan Karaman'ın sözleşmesini feshetti! Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon 25 Süper Lig maçında 2 gol, 2 asistle oynayan 28 yaşındaki futbolcu ilk gol sevinci için 20 maç beklemişti!
35 maçta Beşiktaş formasını giyen Kenan Karaman, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından bedelsiz transfer edilmiş ve 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Siyah-Beyazlı yönetim, yıllık 900 bin euro kazanan futbolcuyla yolları ayırma kararını hızlı bir şekilde uygulamaya geçirdi.
Beşiktaş'ta tatlı sıkıntı! Fazlalıklar soru işareti oluşturuyor Ankaragücü maçında Ghezzal ve Josef kadroda olacak. İki yıldızın yokluğunda harika işler yapan Salih, N’Koudou ve Muleka’yı kulübe stresi bastı.