Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Yarın
21.00 H. Ümraniyespor - Trabzonspor: Arda Kardeşler
3 Eylül Cumartesi
19.15 DG Sivasspor - V. Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.15 Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
21.45 Fenerbahçe - Y. Kayserispor: Ali Palabıyık
21.45 B. Giresunspor - A. Konyaspor: Zorbay Küçük
4 Eylül Pazar
19.15 A. Hatayspor - Adana Demirspor: Burak Şeker
21.45 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
21.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Mete Kalkavan
5 Eylül Pazartesi
21.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
Maxi Gomez'ın Trabzonspor'a transferinin perde arkasından Bardhi ile Barta çıktı Trabzonspor'un ezeli rakibi Fenerbahçe'ye attığı Maxi Gomez çalımının yankıları sürüyor. 26 yaşındaki Uruguaylı santrfor bugün Trabzonspor için sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Türkiye’ye gelecek. Hızlı gelişen transfer sürecinde La Liga'dan yeni transferler Marc Bartra ile Enis Bardhi'nin verdiği referanslar etkili oldu.
Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya geri döndü! 10 yıllık Beşiktaş macerası sonrası yeni takımı belli oldu Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'ında formasını giydiği Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Golcüde Icardi derbisi! Galatasaray bitirmek üzereydi, Fenerbahçe devreye girdi Sarı kırmızılı takım Arjantinli forveti 3 milyon avroya bitirmeye yaklaşmıştı. L’Equipe gazetesi Fenerbahçe’nin pazarlık masasına oturduğunu duyurdu.