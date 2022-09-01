Türkiye Gazetesi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak Türkiye - Karadağ maçı TSİ 17.15'te başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Karadağ karşısında salondan galip ayrılarak organizasyona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

A Grubu'nda Türkiye ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika yer alıyor. Grupta oynanacak diğer maçlarda İspanya ile Bulgaristan, Belçika ile de Gürcistan karşılaşacak.

Türkiye'nin EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu! Ergin Ataman 12 Dev Adam'ı açıkladı FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

12 KİŞİLİK KADRODA KİMLER VAR?

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki maç programı TSİ şöyle:

Bugün:

17.15 Türkiye-Karadağ

3 Eylül Cumartesi:

17.15 Bulgaristan-Türkiye

4 Eylül Pazar:

20.00 Türkiye-Gürcistan

6 Eylül Salı:

14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba:

14.30 Türkiye-İspanya

A Milli Erkek Basketbol Takımı Letonya'da farklı mağlup! FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde ikinci tur I Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Letonya’ya 111-85 mağlup oldu. NBA'da Washington Wizards forması giyen Letonyalı uzun Kristaps Porzingis'i durduramadık...

TURNUVA FORMATI

Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek.

Gruplarını ilk 4 sırada bitiren ülkeler ikinci tura yükselecek ve çapraz eşleşme usulüyle Almanya'nın başkenti Berlin'de 10-11 Eylül'de son 16 turunda karşılaşacak.

A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda tur atlayan takımlar, B Grubu'ndan çıkan takımlarla eşleşecek.

Şampiyonada son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçları Berlin'de yapılacak.