Manchester United, Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'yi resmen açıkladı. Premier League devi, Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Manchester ekibi, 95 milyon euroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden birini gerçekleştirdi.
Profesyonel kariyerine, 2018'de ülkesinin Sao Paulo takımında başlayan Antony, 3 sezon forma giydiği Ajax'ta 82 maça çıktı ve 25 gol attı.
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CİTY'DEN STOPER TAKVİYESİ
Premier League'in son şampiyonu Manchester City ise İsviçreli stoper Manuel Akanji'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bundesliga temsilcisiyle dört yılda tüm kulvarlarda 158 maça çıkan Akanji, 4 gol attı.
Newcastle United kulüp transfer rekorunu Alexander Isak ile kırıyor Premier League ekiplerinden Newcastle United, İsveç'in yeni yıldızı Alexander Isak'ın transferi için için Real Sociedad ile anlaşmaya vardı. Teklif edilen bonservis bedeli rekor seviyede...