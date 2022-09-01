Türkiye Gazetesi

Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Netenya maçından sonra UEFA'nın yazısı oldu. A Lisansımın olduğunu, yani birinci teknik adam gibi davranmamam için ceza aldım. Yardımcı hocalığa devam edeceğim yönünde cezaydı. Dört gün önceki maçta da kulübedeydim. Kulübede değilmişim gibi algı oluşturuluyor."

"BENİMLE DERDİ VAR"

"Sizler de güzel konuşuyorsunuz. Avrupa'da devam eden takımın hocası yokmuş gibi konuşuluyor. Cem abi çok güzel anlatıyor. Benimle şahsi derdi olduğunu biliyorum. Futbolculuk dönemimden beri benimle derdi var. Benim sesimi kesmeyin, önce ben konuşacağım. Benim kimseyle şahsi problemim yok."

Emre Belözoğlu teknik direktörlükten men edildi! UEFA'dan Başakşehir'e ağır ceza Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na, UEFA'dan kötü haber geldi. Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul’daki Maccabi Netanya mücadelesinde Belözoğlu'nun 'gölge antrenörlük' yapmasını gerekçe gösteren UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 42 yaşındaki antrenörün UEFA karşılaşmalarında herhangi bir ‘teknik direktörlük’ faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiği duyuruldu.

"Serkan Bey siz de Pro Lisansı olmayan bir teknik adam, teknik direktörlük yapamaz' diyemezsiniz! Okan Buruk, Sergen Yalçın... Herkese bu haklar tanındı. Biz de bu yoldan geçeceğiz. Kibirli, 'Her şeyi yaparız' diyen insanlar değiliz."

"Bu ülkede yalan olanın yalan olduğunu ispat etmek ile ömrüm geçti. Bu ceza güncel değil, daha önceden aldım. Artık kulübeye giremeyeceğim algısı yapılıyor. Dört hafta önce geldi bu ceza. Üstüne 4 maçta ben kulübedeydim."