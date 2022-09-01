Türkiye Gazetesi

İngiliz takımı Brentford forması giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu. 22 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'e transfer oldu. Burnley, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Halil'i 1 yıllık kiralık olarak kadroya kattığını ifade etti.

SÜPER LİG'E VEDA ETTİ

Başarılı futbolcu, kariyerinde Sparta Rotterdam, Twente ve Galatasaray'da forma giydi. Dervişoğlu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Galatasaray'da 32 resmi maçta görev aldı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 22 yaşındaki futbolcu, Brentford ile bu sezon 2 müsabakada forma giydi.

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