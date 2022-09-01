Türkiye Gazetesi

Hull City aylar önce anlaşmaya vardığı ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Adama Traore'yi açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünüden yapılan açıklamada, "Hull City, Malili Adama Traore ile 2 yıllık anlaşma imzaladı." bilgisi verildi.

27 yaşındaki Malili oyuncunun, Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz transfer edildiği duyuruldu.

Orta saha oyuncusu, Mali Milli Takımı formasını da 30 kez giydi ve 3 gol attı.

Dimitris Pelkas Hull City'de! Yunan orta saha satın alma opsiyonuyla kiralandı Fenerbahçe, sözleşmesinin bitimine 1+1 yıl kala Dimitris Pelkas'la yollarını ayırdı... Acun Ilıcalı, Yunan orta sahayı Hull City'ye transfer ederek Fenerbahçe'den 3. transferini yapmış oldu. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

HATAYSPOR PARA KAZANAMADI

1 yıllık kulüp opsiyonunu da içeren 27 yaşındaki oyuncu, Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz transfer oldu.

Ülkesinde 30 kez forma giyen orta saha oyuncusu, Süper Lig formasıyla 2 yıl boyunca 54 maçta 9 gol asist yaptı.

Uluslararası düzeyde, Traoré 2015 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda en iyi oyuncu olarak Altın Top'u kazandı ve 2019 ve 2022 Afrika Uluslar Kupası'nda oynadı.

Hull City sezona bomba gibi başladı: Ozan Tufan ilk maçında şov yaptı Acun Ilcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in ilk haftasında Bristol City'i 2-1 mağlup etti. Galibiyete götüren goller, Ozan Tufan ve Seri'den geldi.

Acun Ilıcalı Türkiye'ye Hull City mağazası açacak! Transferler bitmedi... Acun Ilıcalı'nın geçen sezon satın aldığı Hull City, yeni transferleri için imza töreni düzenledi. Basın toplantısında uzun bir konuşma yapan Acun, Türkiye'de 1-2 transfer daha yapacaklarını açıklarken önümüzdeki ay piyasaya çıkacak olan Hull City ürünlerinin ses getireceğini söyledi. Ünlü medya patronu, Türkiye'ye de bir Hull City mağazası açacağını söyledi.