Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası TFF konuyla ilgili acil toplandığı öğrenildi. Binaya kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışarıdan silahla birkaç el ateş edildi. Saldırının TFF'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştiği ve şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

KURŞUNLARDAN BİRİ HAMİT ALTINTOP'UN KAFASININ ÜSTÜNDEN GEÇTİ

TFF binasına yapılan planları saldırıda başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına gerçekleştiği kaydedildi. Kurşunlardan bir tanesinin Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçtiği iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.