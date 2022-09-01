A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Karadağ'ı 72-68 yendi. Bu skorla 12 Dev Adam, EuroBasket'e galibiyetle başladı.
A Grubu'nda Türkiye ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika yer alıyor.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Letonya'da farklı mağlup! FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde ikinci tur I Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Letonya’ya 111-85 mağlup oldu. NBA'da Washington Wizards forması giyen Letonyalı uzun Kristaps Porzingis'i durduramadık...
Türkiye - Büyük Britanya maçı ne zaman? A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda aday kadro açıklandı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı müsabakanın 22 kişilik aday kadrosu belli oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya'yı farklı yendi A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-67 yendi.