Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz takımı Hull City, Türkiye'den transferlerine devam ediyor. Hull City, Ozan Tufan ve Allahyar'ın ardından sarı-lacivertli bir ismi daha renkerlien bağladı. Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, Championship ekibine kiralık olarak gitti.

FENERBAHÇE DUYURDU

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Futbol A takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Golcüde Icardi derbisi! Galatasaray bitirmek üzereydi, Fenerbahçe devreye girdi Sarı kırmızılı takım Arjantinli forveti 3 milyon avroya bitirmeye yaklaşmıştı. L’Equipe gazetesi Fenerbahçe’nin pazarlık masasına oturduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'de yeniler yolcu! Bazı isimler topun ağzında... Kadrosunda 17 lejyoner olan sarı lacivertliler, bir de golcü alacak. Kural gereği 14’e düşmek isteyen yönetim, bu hedef doğrultusunda yeni isimlerden bazılarını gönderebilir.

Fenerbahçe Mergim Berisha'yı Augsburg'a kiraladı Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a transfer olduğunu açıkladı.