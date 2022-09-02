Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala büyük bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı lacivertli ekibin Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak üzere olduğu söylendi. Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ronaldo ile yüz yüze görüştü. Başkan Ali Koç, bu transferi yapmak için tüm olanakları seferber etti. Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yoğun çabalarıyla sonucu Cristiano Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etti.

Sosyal medya yıkıldı: “Gerçekler Christiano Ronaldo, hayaller Adanalı Ronaldo” Süper star Ronaldo'nun "Fenerbahçe'ye geldi" iddiası ortalığı karıştırdı. Bu transferle ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar gülümsetti. İşte onlardan bir kaçı...

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Bomba trasnfer iddiasının hemen ardından sosyal medyada yorumlar birbiri ardına geldi, işte onlardan bir kaçı...