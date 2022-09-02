Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Ali Koç döneminde yüze yakın transfer gören Fenerbahçe, bir türlü aradığı golcüyü bulamadı. Slimani ve Frey ile başlayan macerada dünya çapında çok isim gündeme geldi ancak hayaller hiç gerçeğe dönüşmedi. Bu sezon da 8 yabancıya imza attıran sarı lacivertliler çok sayıda golcüyle dirsek teması kurmasına rağmen henüz camiayı coşturacak bir hamle yapamadı. Andrea Belotti, Alassane Plea, Artem Dyzuba, Alexander Sörloth gibi Maxi Gomez de suya düştü.

TANSİYON YÜKSELDİ

Kimisinin yıllık ücreti çok geldi. Kiminin kulübü ikna olmadı. Kimisinden ise Fenerbahçe vazgeçti. Maxi Gomez’in Trabzonspor’a transferinden sonra camiada isyan sesleri yükselmeye başladı. Yurt dışındaki başkan Ali Koç’un bizzat yürüttüğü görüşmelerle flaş bir transfere hazırlandığı belirtilse de tansiyon imza atılmadan düşecek görünmüyor. Listedeki isimlerin, Luis Muriel (31), Antony Martial (26), Sardar Azmoun (27) ve Michy Batshuayi (28) olduğu iddia ediliyor.

AZMOUN İÇİN 12 MİLYON

Adı Fenerbahçe ile anılan Sardar Azmoun’un kulübü Bayern Leverkusen yüksekten uçuyor. Alman ekibi, 27 yaşındaki İranlı golcü için kapısını çalan sarı lacivertlilerden 12 milyon avro istedi. Bayern’in, 30 Ocak 2022’de Zenit’ten 2,5 milyon avroya aldığı Sardar, Alman ekibiyle çıktığı 16 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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