Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş’ta son dönemde hiçbir oyuncu Kenan Karaman kadar eleştirilmemişti. Millî futbolcu uzun zamandır kendisine gelen tepkiler sebebiyle moral bozukluğu yaşıyordu. Sivasspor’la oynanan son maçta oyuna girerken ıslıklanan 28 yaşındaki oyuncunun artık tahammülü kalmadı. Maçtan sonra menajerine bile danışmadan yönetimle görüşmelere başlayan gurbetçi oyuncu, Beşiktaş’tan ayrılmak istediğini söyledi. Yönetim ise Kenan’ı vazgeçirmeye çalıştı.

OZZY SITTARD'DA

Kenan Karaman, "Hiçbir şey yapmadan, top ayağıma değmemişken bile ıslıklandım. Böyle bir ortam da hiçbir futbolcu bulunmak istemez. Kalsam da başarılı olamam. Artık daha fazla burada duramam" deyince ipler koptu. Beşiktaş’tan alacağı 900 bin avroyu da bırakan Kenan, apar topar Almanya’ya giderek Schalke 04’e üç yıllık imza attı.

Öte yandan Beşiktaş’la sözleşmesi biten Oğuzhan Özyakup, Hollanda’nın Fortuna Sittard takımına transfer oldu.

GİDEN TÜRK SAYISI BEŞ

Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Kartal Kayra Yılmaz ve Serdar Saatçı’dan sonra Kenan Karaman’la birlikte bu sezon Beşiktaş’tan beş yerli oyuncu ayrılmış oldu. Kadroda yedek kaleciler dışında kalan yerli isimler şöyle: Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Emrecan Uzunhan, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Cenk Tosun, Berkay Vardar.

Serdar Saatçı resmen Braga'da! Beşiktaş ne kadar bonservis kazandı? Beşiktaş: "Profesyonel futbolcularımızdan Serdar Saatçı’nın transferi için SC Braga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Saatçı’ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz."

Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya geri döndü! 10 yıllık Beşiktaş macerası sonrası yeni takımı belli oldu Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'ında formasını giydiği Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.