Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile başkanımız Göksel Gümüşdağ ve asbaşkanımız Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı imza töreninde, 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Deneyimli çalıştırıcının pro lisans eğitim programının başlamasıyla, saha kenarında teknik direktör pozisyonunda yer alacağı vurgulandı.

Emre Belözoğlu teknik direktörlükten men edildi! UEFA'dan Başakşehir'e ağır ceza Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na, UEFA'dan kötü haber geldi. Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul’daki Maccabi Netanya mücadelesinde Belözoğlu'nun 'gölge antrenörlük' yapmasını gerekçe gösteren UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 42 yaşındaki antrenörün UEFA karşılaşmalarında herhangi bir ‘teknik direktörlük’ faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiği duyuruldu.

Emre Belözoğlu TRT Spor yorumcusu Cem Dizdar'la canlı yayında tartıştı! UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, ’gölge antrenörlük’ yaptığı gerekçesiyle Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nu, UEFA müsabakalarında ‘teknik direktörlük’ yapmaktan men etti. Kararın, yönetmeliklerde öngörülen kriterlerin yerine getirilene kadar geçerli olacağı vurgulandı. Konuyla ilgili TRT Spor canlı yayınına telefonla bağlanan Emre Belözoğlu, programın moderatörü Serkan Yetkin ve gazeteci Cem Dizdar'a yorumları nedeniyle tepki gösterdi.