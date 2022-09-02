Türkiye Gazetesi

FIFA ve UEFA'dan yapılan ortak açıklamada, "Perşembe günü, TFF'nin İstanbul'daki genel merkezinde TFF mülküne ve insanların canına kastedilen korkunç bir silahlı şiddet eylemi gerçekleşti. Bu eylemlerin yaralanmalara neden olmaması bizi rahatlatsa da hala insan canına ve güvenliğine saygı duymadan bu tür suçları işleyebilen insanlar olduğu için üzgünüz. FIFA ve UEFA, ortak bir şekilde bu şiddet eylemini kınıyor ve bu zor zamanda TFF ve personeline tam desteğini sunuyor. Şiddet, hiçbir şekilde müsamaha gösterilemeyecek bir hastalıktır." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası TFF konuyla ilgili acil toplandığı öğrenildi. Binaya kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışarıdan silahla birkaç el ateş edildi. Saldırının TFF'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştiği ve şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

TFF binasına yapılan planları saldırıda başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına gerçekleştiği kaydedildi. Kurşunlardan bir tanesinin Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçtiği iddia edildi.

TFF'nin Riva'daki binasına silahla saldıran zanlılar yakalandı Son dakika haberi az önce geldi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar gözaltına alındı.