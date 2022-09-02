Türkiye Gazetesi

Ümraniyespor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam karşı karşıa geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Oğuz, Onur, Valentin, Umut Nayir.

TRABZONSPOR: Muhammet Taha, Dorukhan, Bartha, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny

UMUT BOZOK MAÇ KADROSUNDA

Antalyaspor deplasmanında 5 yedikten sonra evinde Galatasaray karşısında 1 puana razı olan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag'a elenmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımı yaşadığı ufak çağlı bu krizden çıkış maçı olarak gördüğü Ümraniyespor maçını kazanmaktan başka bir şey düşünmüyyor.

Bordo-mavili takımda Marek Hamsik, Anastisos Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Bu futbolcular, hazır olmaları halinde maçta görev alabilecekler. Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres'in ise sakatlıkları sürüyor.

Kopenhag'a satılan Andreas Cornelius'un yerine ise Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok forma giyecek. Yeni transfer Maxi Gomez ise bu maçın kadrosuna alınmamıştı.

VALENTİN GHEORGHE'YE MİLLİ DAVET

Ümraniyespor'un bu yaz FCSB'den kiraladığı Valentin Gheorghe, Romanya Milli Takımı'na sçeildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 3-3'lük Fenerbahçe maçında nefis bir gol atmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "23 ve 26 Eylül tarihlerinde oynanacak olan UEFA Uluslar Ligi maçları için Romanya Milli Takımı'na davet edilen oyuncumuz Valentin Gheorghe'yi tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dendi.

Maxi Gomez'ın Trabzonspor'a transferinin perde arkasından Bardhi ile Barta çıktı Trabzonspor'un ezeli rakibi Fenerbahçe'ye attığı Maxi Gomez çalımının yankıları sürüyor. 26 yaşındaki Uruguaylı santrfor bugün Trabzonspor için sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Türkiye’ye gelecek. Hızlı gelişen transfer sürecinde La Liga'dan yeni transferler Marc Bartra ile Enis Bardhi'nin verdiği referanslar etkili oldu.

Kral selamı! Trabzonspor Cornelius'u sattı, Umut Bozok'u aldı Sürpriz bir şekilde Danimarkalı forvetini 6 milyon avroya Kopenhag’a veren bordo mavililer, hemen ardından geçen sezon Süper Lig’de “Gol Kralı” olan Umut Bozok’u Trabzon’a getirdi.