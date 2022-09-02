Türkiye Gazetesi

2002 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda bu sene Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere 10 farklı ülkeden toplam 400 yabancı sporcu yarışacak. Jumbo ve All - Accor Live Limitless ana sponsorluğunda, Tersane İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek yarışa yerli ve yabancı olmak üzere toplam 900 sporcu katılacak.

ADALAR'DAN KALAMIŞ'A

Caddebostan açıklarındaki antrenman ve şamandıra yarışlarıyla başlayacak olan 21. Bosphorus Cup'un ilk yarışı, 23 Eylül Cuma günü Adalar'dan start alacak ve Kalamış'ta sona erecek.

Adını İstanbul Boğazı'ndan alan organizasyonun muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Boğaz Yarışı etabı, 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek.

Yelkenliler, hiçbir motor gücü olmadan sadece rüzgâr enerjisiyle aynı anda boğazda fora diyecek. Bosphorus Cup, Boğaz Yarışı'nın ardından 25 Eylül Pazar günü Caddebostan açıklarındaki yarışla sona erecek. Genel klasmanda birinci olan takım, Tersane İstanbul ev sahipliğinde düzenlenecek ödül töreni ile kupanın sahibi olacak.