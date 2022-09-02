Türkiye Gazetesi

Leicester City'nin 2018 yazında Freiburg'dan 18 milyon euroya transfer ettiği milli stoper Çağlar Söyüncü, Premier League'deki 4. sezonunda teknik direktörüyle sorunlar yaşıyor. Leicester City'nin topun ağzındaki hocası Brendan Rodgers, 26 yaşındaki yıldızı artık kadropda düşünmüyor.

Çağlar'ın yedeği olarak bilinen Wesley Fofana'yı 80 milyon euroya Chelsea'ye satan Leicester City, bu ismin yerini Wout Faes ile doldurdu. 24 yaşındaki Belçikalı stoper için Fransa'nın Reims kulübüne 17 milyon euro ödendi.

BRENDAN RODGERS KOVULABİLİR

Premier League'de sezona 5 maçta sadece 1 puanla başlayan ve dün gece evinde Manchester United'a 0-1 mağlup olan Leicester City'de geçen sezondan beri tartışılan teknik direktör Brendan Rodgers topun ağzında. Stoper krizi yaşayan takımda hiçbir sakatlığı olmamasına rağmen Çağlar Söyüncü'yü oynatmayan, defansif bir orta saha oyuncusu olan Wilfried Ndidi'yi stopere çeken Rodgers, Çağlar hakkında kafa karıştıran açıklamalarda bulundu.

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün bu sezon neden forma şansı bulmakta zorlandığını açıkladı.

Tecrübeli teknik adam, stoper pozisyonunda neden Ndidi'nin görev yaptığına yönelik soru üzerine Çağlar Söyüncü'nün antrenman açısından istenilen seviyeye yakın olmadığını dile getirdi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN MANİDAR PAYLAŞIM

Yaşanan gelişmelerin ardından Çağlar Söyüncü de Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Milli futbolcu, paylaşımında "Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir." yazan bir görsel paylaştı. Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City ile Premier Lig'de henüz süre almazken, yalnızca İngiltere Lig Kupası'nda 1 maçta 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe yönetimi ise milli oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek için harekete geçti. Takımında oynamadığı için mutsuz olan 26 yaşındaki yıldız oyuncunun 1 sezon Fenerbahçe'de kiralık oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

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