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Çağlar Söyüncü "Çocukluk Aşkı" Fenerbahçe'ye mi geliyor? Brendan Rodgers gözden çıkardı Leicester City'de gözden düşen Çağlar Söyüncü "Çocukluk Aşkı" Fenerbahçe'ye mi geliyor? Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan 26 yaşındaki milli stoperin menajeriyle temasların sürdüğü iddia ediliyor.
Cristiano Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye yazan muhabir işten kovuldu! Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı şeklindeki haber dün akşam sosyal medyayı sallamıştı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı ve yalan haberin altına imzasını atan Ajansspor'un Besiktas muhabiri Kartal Yiğit, işinden kovuldu.