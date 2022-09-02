GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ (0-0) ÖZET İZLE
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Ali Akkor
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Tijanic), Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Mamah, Yalçın Kayan (Dk. 77 Yunus Emre Gedik), Mesut Emre Kesik (Dk. 90+1 Ege Özkayımoğlu), Yasin Öztekin, Palmer (Dk. 64 Emre Çolak), Atanga (Dk. 46 Hüsamettin Yener)
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Mert Kula, Musa Şahindere, Barış Alıcı, Grechyshkin, Aksel Aktaş (Dk. 90+3 Bieliaiev), Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 87 Sami Gökhan Altıparmak), Serdarcan Eralp (Dk. 84 Ulusoy Mert Kabasakal), İlker Karakaş
Sarı kartlar: Dk. 36 Emir Ortakaya, Dk. 63 Palmer, Dk. 90+4 Arslanagic (Göztepe), Dk. 49 Metin Diyadin (Teknik direktör), Dk. 89 Bieliaiev (Yedek kulübesinde), Dk. 90+6 Metehan Mert (Gençlerbirliği)
Bandırmaspor evinde Göztepe'yi 2-1'le geçerek sezonda 2 maçta 6 puanla başladı Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Beyçimento Bandırmaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. İlk haftayı bay geçen, 2. haftada da Tuzla deplasmanında kazanan Bandırmaspor sezona 2'de 2'yle başladı. Southampton'ın kardeş takımı olan Göztepe ise ilk yenilgisini aldı.
Pendikspor Gençlerbirliği deplasmanında geriden gelip kazandı Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, 4. haftada konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 1-2 mağlup etti. 1-0 geriye düştüğü başkent deplasmanında kazanmayı bilen Pendikspor 3 maçta 7 puan toplarken ilk yenilgisini tadan Gençlerbirliği 4 puanda kaldı.