Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz şoku! Bordo-Mavililer Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor maçını kazandı ama Dorukhan Toköz'ü kaybetti. İlk yarının son dakikalarında girdiği ikili mücadelede sakatlanan 26 yaşındaki futbolcu maça devam edemedi. Hastaneye kaldırılan ve MR'ı çekilen Dorukhan'ın durumu yarın netlik kazanacak ancak çapraz bağ sakatlığı üzerinde duruluyor.

DORUKHAN TOKÖZ'ÜN SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından beIN Sports'a Dorukhan Toköz'ün sakatlığıyla ilgili şu bilgiyi verdi:

"Şimdi hastaneye gideceğim. Bağla ilgili bir şey var ama. Çapraz mı değil mi bilmiyorum. Çok daha net bilgi sahibi olabiliriz. Bazen üzülüyoruz bazen seviyoruz. Bu oyunun güzel yanı var. Güzel yanınından beslenmemiz gerikiyor. Bazen biz bazen tribünler."

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"GOL GELMESE FORMASYON DEĞİŞTİRECEKTİK"

Maçla ilgili olarak ise Avcı şu ifadeleri kullandı,

"Maçtan önce de söylediğim gibi rakibi tebrik ediyorum. Recep hocayı tebrik ediyorum: Elindeki imkanlarla çok önemli işler yapıyor. 3-4-3'le başladı, sonra değiştirdi. Biz de onlara göre bir takım formasyonlar yaptık. Oyunu bölüm bölüm anlatabiliriz. Oyunun ilk bölümü bizim adımıza çok iyi gidiyordu. Oyun 12 dakika beni çok mutlu etti. İlk yarının sonlarına doğru bir daha devreye girdik. Gol bizi rahatlatacaktı. İkinci yarı gol sonrası oyunu daha erken kopara bilirdik. Özellikle ikinci yarıda daha iyi bir oyun oynadık. Bunu daha da arttırmamız lazım."

"Gol gelmese başka bir formasyona dönecektik. Trezeguet'in atması da onu zihinsel olarak da rahatlattı. Oyuncu açısından da oyun açısından da bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Oyuncular için kolay olmuyor: Takımın yüzde 70'i aslında geçen sene olmayan bir oyuncu grubu. Bugün deplasmanda kazandık. Ümraniyespor, her takıma zorluk çıkarabilen bir takım. Her şeyi kazanabilirlerdi bu zamana kadar. Biz kazandık. Gidişatımızda bir problem yok. Ama geçiş dönemini daha dominant oyunlara çevireceğiz."

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