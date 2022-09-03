Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın uzun süredir gündeminde yer alan Tayfur Bingöl transferinde sona gelindi. Siyah beyazlılar daha önce 29 yaşındaki oyuncu için yaptığı girişimlerden olumlu sonuç alamamıştı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı yeni bir teklifle Alanyaspor’un tekrar kapısını çaldı. Akdeniz ekibine bu defa Montero önerildi. Alanyaspor kabul ederse İspanyol stoper kiralık olarak gönderilecek. Montero’nun yıllık ücretini de Beşiktaş karşılayacak.

CEVAP BEKLENİYOR

Tayfur Bingöl de Beşiktaş’a gitmek için elinden geleni yapıyor. Yönetimle sık sık görüşmelerde bulunan tecrübeli oyuncu, son olarak Alanyaspor’daki alacaklarından da vazgeçti. Alanyaspor yönetimi birkaç gün içinde yapılan bu son teklifi değerlendirip Beşiktaş’a cevabını verecek. Her fırsata koyu bir Beşiktaşlı olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, siyah beyazlılarla iki hafta önce oynanan ve 3-3 biten maçta da takımının en iyilerindendi.

GHEZZAL KULÜBEYE

Beşiktaş, dün yaptığı taktik çalışmayla Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığını atlattıktan sonra gribal enfeksiyona yakalanan Ghezzal bireysel çalıştı. Cezayirli yıldızın Ankaragücü maçına yetişebileceği ancak ilk 11’de forma giyemeyeceği öğrenildi. Sakatlığı geçen Salih Uçan ise dün takımla çalıştı.

Fenerbahçe’nin anlaştığı yıldız Batshuayi için tepkiler çığ gibi: “Beşiktaş göndermiş, biz almışız… Bravo Ali Koç!” Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Chelsea'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi ile görüşmelere başladığını resmen açıkladı. Geçen sene transfer beklerken Mergim Berisha’yı getiren Ali Koç yönetimi, bu sezon da Icardi, Maxi Gomez, Ronaldo gibi isimlerle anılırken Beşiktaş’ın tartışılan golcüsü Batshuayi kadrosuna katınca sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya geri döndü! 10 yıllık Beşiktaş macerası sonrası yeni takımı belli oldu Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'ında formasını giydiği Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.