Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son şampiyon Trabzonspor, lige Fenerbahçe maçındaki beraberlikle başladıktan sonra üst üste üç maçını kaybeden Ümraniyespor’a misafir oldu. Bordo mavililer yüklenen, Ümraniyespor kapanan ve nadiren hücuma çıkan taraftı. Trabzonspor ilk yarıda Trezeguet ve Bakasetas’ın şutları dışında etkili olamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

TREZEGUET'YE ÖNLEM

Trabzonspor oyunu rakip yarı sahaya yıkmakta başarılıydı ancak kalabalık savunmayı delecek organizasyon üretmekte sınıfta kaldı. Hücumda sadece Trezeguet bir şeyler yapma çabasındaydı ancak Ümraniyespor savunması ilk 15 dakikanın ardından Mısırlı oyuncu üzerinden oyun kurulmasına önlem alınca Trabzonspor kilitlendi.

GOL TAKİP İSTER!

Trabzonspor’da Larsen ve Umut Bozok, sakatlanan Dorukhan ve Djaniny’nin yerine ikinci yarının başında oyuna dâhil oldu. Bordo mavili taraftarlar 61. dakika için telefonlarını hazırlarken Bakasetas’ın şutunu Serkan çıkardı, Trezeguet tamamladı: 0-1. Kalan dakikalarda skoru değiştirecek bir aksiyon olmadı ve Trabzonspor, derin bir nefes aldı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'E TEKLİF YOK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniye galibiyeti sonrası maçı ve süreci yorumladı: Oyunun ilk 12 dakikalık bölümü bizim adımıza iyi gidiyordu. Sonra rakibi cesaretlendirdik onlar da oynamaya başladı. İkinci devre gol gelmese başka formasyona dönecektik. Golün gelmesiyle zihinsel bir rahatlık oldu. Özetle 12-13 dakikalık oyunu 60-70 dakikaya çıkarmak lazım. Kadronun yüzde 70’i değişti. Geçiş döneminde kazanmak önemliydi. Abdülkadir Ömür’ün de gitme gibi bir durumu yok.

DORUKHAN'DA BAĞ YARALANMASI

Trabzonspor’da sakatlık kervanına Dorukhan Toköz de katıldı. Hamsik ve Edin Visca’nın ardından Toköz de Ümraniye maçının ilk devrenin son anlarında sol dizinden sakatlandı. Hastaneye kaldırılan Dorukhan’ın sol diz ön çapraz bağlarında yaralanma tespit edildi. Abdullah Avcı da maç sonu “Bağla ilgili bir şey var ama belki beklediğimiz gibi değildir. Üzülüyoruz ama hayatın gerçekleri bunlar” dedi.

Trabzonspor'da Messi sesleri! Ahmet Ağaoğlu ile taraftarlar arasında gülümseten diyalog Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye yazılmasının yankıları sürüyor... Trabzonspor taraftarları da Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan Lionel Messi'yi istedi. Ağaoğlu, Arjantinli yıldız futbolcunun takıma ne zaman geleceği sorularına gülümseyerek cevap verdi.

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