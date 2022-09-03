Türkiye Gazetesi

Geçen sezonki hayal kırıklığını unutmaya kararlı olan Galatasaray, forvet hattına çok konuşulacak bir transferi gerçekleştirmek üzere. Uzun süredir Mauro Icardi için temaslarda bulunan sarı kırmızılılar artık transferde imza aşamasına geldi Katar’daki Dünya Kupası’nda Arjantin formasını giymeyi hayal eden Icardi, oynayabileceği bir takıma gitmek istiyordu. PSG’den yıllık 8 milyon avro alan golcü oyuncunun ücretinin 3,5 milyon avrosunu sarı kırmızılılar üstlenecek.

EV, ARABA, BONUSLAR...

Galatasaray’da 1 yıl kiralık olarak forma giyecek olan Icardi için sarı kırmızılılar ayrıca sözleşmeye satın alma maddesini de koydurmayı başardı. Eğer Galatasaray isterse 20 milyon avro karşılığında Icardi’nin tapusunu da alabilecek. Icardi’nin de İstanbul’da oturacağı villa, bineceği araba, alacağı bonuslar ve başarı primleri gibi konularda anlaşmaya varmasının ardından iş imzaya kaldı. Kaptan Muslera’nın Icardi’yi sosyal medyadan takibe alması dikkati çekti. Fransız basını “Icardi’nin uçağı hazır” şeklinde haberler geçti.

PSG’YE 50 MİLYONA GİTMİŞTİ

Mauro Icardi, geçen sezon Inter’den PSG’ye 50 milyon avro karşılığında transfer olmuştu. Paris’te aradığı ortama bir türlü bulamayan ve ilk 11’de oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen 29 yaşındaki Arjantinli yıldız geçen sezon 30 maçta forma giyerken 5 gol atmıştı.

EN VEFALISI SNEIJDER ÇIKTI

G.Saray’ın 2012-2013 sezonundan beri sözleşmesini feshettiği oyunculara ödediği toplam ücret 17,5 milyon avroyu buldu. 4.5 milyon avroyu bırakarak alacaklarından en çok feragat eden oyuncu ise Wesley Sneijder oldu.

Icardi tamam! Galatasaray, Arjantinli yıldızla anlaşmaya vardı Fransızların ünlü gazetesi L’Equipe, "Temel ilkeler üzerinde el sıkışıldı. Sadece oyuncunun ücretinin paylaşımı konusunda görüşmeler sürüyor" diye yazdı.

Golcüde Icardi derbisi! Galatasaray bitirmek üzereydi, Fenerbahçe devreye girdi Sarı kırmızılı takım Arjantinli forveti 3 milyon avroya bitirmeye yaklaşmıştı. L’Equipe gazetesi Fenerbahçe’nin pazarlık masasına oturduğunu duyurdu.