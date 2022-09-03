Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de aylardır süren golcü operasyonu sürpriz bir isimle noktalandı. Dünyayı gezen, yıldızlarla flörtleşen sarı lacivertliler, son aday Maxi Gomez’in de Trabzonspor’a gitmesinin ardından, Michy Batshuayi’yle anlaştı. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de ter döken 28 yaşındaki Belçikalı, artık Fenerbahçe’nin gol umudu olarak sahne alacak. Chelsea’den tapusuyla alınan Batshuayi için 3,5 milyon avro ödeyen F.Bahçe oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

BAŞKASI OLAMADI

Uzun süre Sörloth ile Maxi Gomez arasında mekik dokuyan Fenerbahçe, her iki oyuncunun da farklı tercihler yapmasının ardından Sardar Azmoun, Mariano Diaz ve Michy Batshuayi ihtimallerini masaya yatırmıştı. Diaz, Real Madrid’den aldığı ücrete yaklaşan bir teklif olmadığı için Fenerbahçe’yi reddetti. Azmoun için de Bayer Leverkusen’in 12 milyon avroluk teklifi transfer ihtimalini ortadan kaldırdı. Nottingham Forest’ın kapısından dönen Batshuayi âdeta havada kapıldı.

DİREKLERİ DÖVEN ADAM

Süper Lig’de 33 maça çıkan Batshuayi, 14 gol, 5 asistlik performansına rağmen Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurmuştu. Siyah beyazlılar geçen sezon 26 kez direklere takılırken, bu vuruşların yüzde 80’inde Belçikalı golcü başroldeydi.

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