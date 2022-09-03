Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un 26 yaşındaki başarılı oyuncusu Dorukhan Toköz dün akşam futbolseverleri korkuttu. Karşılaşmanın ilk yarının son dakikalarında girdiği ikili mücadelede sakatlanan Toköz maça devam edemedi ve sedyeyle oyundan alındı. Hastaneye kaldırılan Toköz, bu sabah ameliyat oldu.

Bordo mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre karşılaşma sırasında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla sabah saatlerinde başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncuya ameliyatta, artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandı.

Başarılı geçen operasyon sonrası Dorukhan Toköz'ün genel durumunun iyi olduğu, rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanmasının planlandığı belirtildi.

5-6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da henüz sezon başı olmasına rağmen yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Geçtiğimiz sezondan beri sakatlıklarla boğuşan bordo mavililerde Edin Visca'nın ardından Dorukhan Toköz'ün de 6 ay gibi sahalardan uzak kalacak olması Abdullah Avcı'nın keyfini kaçırdı.

Dorukhan Toköz'ün ameliyatına A Takım doktoru Halil Polat da eşlik etti.

SAKATLIK KABUSU PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezondan beri yaşanan ciddi sakatlıklar bordo mavililerin yakasını bırakmıyor. Karadeniz ekibinin şampiyonluk sevinci yaşadığı sezondan beri süre gelen Serkan Asan ve Bruno Peres'in tedavileri devam ederken, Hüseyin Türkmen'in de sezon başında yapılan hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine devam ediliyor.

Marek Hamsik ise Ümraniyespor maçının son bölümlerinden forma giyerken oyuncu yaşadığı adele problemleri nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in ilk 4. haftasında forma giyemedi. Uğurcan Çakır ise sakatlığı nedeniyle iki haftadır kalesini Muhammet Taha Tepe'ye bıraktı.

Trabzonspor maçı kazandı Dorukhan Toköz'ü kaybetti! Milli futbolcunun sakatlığı ciddi... Ümraniyespor - Trabzonspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, sedyeyle sahadan çıkarıldı. Dizinden sakatlanan 26 yaşındaki yıldızın durumu merak konusu... Maçtan sonra hastaneye koşan teknik direktör Abdullah Avcı "bağ sakatlığı" olduğunu açıkladı.