TUZLASPOR - ERZURUMSPOR FK (4-1) ÖZET İZLE
Stat: Sancaktepe 15 Temmuz
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Cem Özbay
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Mehmet Coşkun, Muhammed Demirci (Dk. 87 Mustafa Aydın), Yahaya, Cisse, Bünyamin Yürür, Savic (Dk. 67 Süleyman Luş), Adeniyi (Dk. 82 Mata)
Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Batuhan Artarslan, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak, Hasek, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 76 Hüseyin Mevlütoğlu), Süleyman Koç (Dk. 71 Celal Hanalp), Rosheuvel (Dk. 46 Muhammed Furkan Özhan), Eren Tozlu (Dk. 81 Fırat Şaşi)
Goller: Dk. 5 Hasek (Erzurumspor FK), Dk. 9 ve 13 (Penaltıdan) Adeniyi, Dk. 43 İbrahim Has, Dk. 60 Cisse (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Muhammed Furkan Özhan, Dk. 63 Cengizhan Bayrak, Dk. 90+2 Göktuğ Bakırbaş, Dk. 90+6 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK), Dk 72 İbrahim Has, Dk. 75 Bünyamin Yürür (Tuzlaspor)
Göztepe - Gençlerbirliği maçında gol sesi çıkmadı! İzmir'de golsüz randevu Spor Toto 1. Lig'de 4. haftanın açılış maçı Göztepe ile Gençlerbirliği arasında oynandı, karşılaşmadan gol sesi çıkmadı: 0-0. Evinde Erzurum'dan sonra başkent ekibiyle de berabere kalan Göztepe puanını 5'e yükseltti. Sahaya 10 yerli futbolcuyla çıkan Gençlerbirliği de 4 haftada 5 puan topladı.