TÜRKİYE - BULGARİSTAN (101-87) ÖZET İZLE
Salon: Tiflis Arena
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Mihkel Manniste (Estonya)
Bulgaristan: Dee Bost 12, Kostov 15, Marinov 4, Stoilov 8, Vezenkov 28, Pavlin Ivanov 2, Dimitrov 7, Karamfilov, Yanev 7, Alipiev 4, Andrey Ivanov
Türkiye: Larkin 13, Buğrahan Tuncer 10, Cedi Osman 25, Yiğitcan Saybir 2, Sertaç Şanlı 6, Sadık Emir Kabaca 4, Şehmus Hazer 10, Alperen Şengün 20, Melih Mahmutoğlu 9, Ercan Osmani 2, Onuralp Bitim
1. Periyot: 29-31
Devre: 52-50
3. Periyot: 71-75
Beş faulle çıkan: 34.30 Merinov (Bulgaristan)
İLK YARIDA 52 SAYI YEDİK!
Kadrosunda Olympiacos'tan Sasha Vezenkov ve ABD'li devşirme Dee Bost'tan başka dikkate değer oyuncusu bulunmayan Bulgarlar, A Milli Takım'a ilk yarıda 52 sayı atmayı başardı.
Maça yeterince konsantre olmadığı gözlenen Ergin Ataman'ın takımı 3. çeyrekte gerçek kimliğine büründü. Cedi Osman, Alperen Şengün ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle 34. dakikada 11 sayılık (73-84) fark yakalandı. Kalan sürede oyunun kontrolünü eline alan ay-yıldızlı takım, karşılaşmadan 101-87 galip ayrıldı.
12 Dev Adam, EuroBasket'e galibiyetle başladı A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Karadağ'ı 72-68 mağlup etti.