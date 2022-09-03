BODRUMSPOR - EYÜPSPOR (3-0) ÖZET İZLE
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Adem Cinek, Murat Şener, Burak Cansız
Bodrumspor: Ali Türkan, Erkan Değişmez (Dk. 90 Abdurrahman Canlı), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 74 Jahovic), Bahadır Erol (Dk. 62 Süleyman Güneş), Cenk Şen, Recep Aydın (Dk. 89 Mohammed)
Eyüpspor: Harun Tekin, Erdem Gökçe (Dk. 46 Ezeh), Claro (Dk. 32 Fethi Özer), Alparslan Öztürk, Sinan Kurt (Dk. 67 Umut Bulut), Mehmet Murat Uçar, Dibba, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Recep Niyaz), Berkan Emir, Ezeh, Badji (Dk. 46 Bekir Yılmaz)
Goller: Dk. 31 Üzeyir Ergün, Dk. 34 Recep Aydın, Dk. 90 Jahovic (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 İbrahim Akdağ, Dk. 37 Harun Tekin (Eyüpspor), Dk. 45+5 Cenk Şen, Dk. 82 Kenan Özer (Bodrumspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 86 Murat Uçar, Dk. 90+1 Alparslan Öztürk (Eyüpspor)
Tuzlaspor Erzurumspor FK'yı 4-1 mağlup ederek 4. haftada galibiyetle tanıştı Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK'yı ağırlayan Tuzlaspor sezonun ilk galibiyetini 4-1'lik skorla aldı. İstanbul ekibi henüz 5. dakikada 0-1 geriye düştüğü maçta 3 puana ulaşmayı başararak puanını 4 yaptı. Galibiyeti bulunmayan Erzurum ekibi ise 3 puanda kaldı.