Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya... Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Fenerbahçe - Kayserispor maçı beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE:

KAYSERİSPOR:

Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçında 13 gol atan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilmişti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u mağlup ederek Konyaspor yenilgisini unutturmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla 5. sırada girdi.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK VALENCİA

Sarı-lacivertli ekipte Kayserispor müsabakası öncesi tek eksik oyuncu bulunuyor.

Ligde son oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart gören Valencia, yarın Kayserispor'a karşı forma giyemiyor.

Sakatlığı sebebiyle sezon başından beri takımdan ayrı kalan Serdar Aziz'in ise tedavisi tamamlandı. Tecrübeli stoper, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde kadroda yer alabilecek.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR 53. RANDEVU

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşılaşacak.

İki takım arasında ligde oynanan 52 müsabakada Fenerbahçe 32, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 11 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım 116 kez fileleri havalandırdı, sarı-kırmızılı ekip ise 53 gol kaydetti.

İstanbul'da 25. maç

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 24 lig maçında sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı. Üç karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 65 golüne, Kayserispor 30 golle karşılık verdi.

Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

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