MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR (2-0) ÖZET İZLE
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Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na güvenoyu... Sözleşmeyi uzattı, pro lisans eğitimine başlıyor Medipol Başakşehir, önceki gün "pro lisans" kriziyle gündeme gelen başarılı teknik direktör Emre Belözoğlu'nun sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Medipol Başakşehir Bandırmaspor'dan Philippe Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Philippe Keny, Medipol Başakşehir'e imza atıp ilk antrenmanına çıktı. Bandırmaspor'a veda eden 23 yaşındaki Senegalli forvet, transferi sürecinde teknik direktör Emre Belözoğlu’nun kendisi arayıp ikna ettiğini ve bunun sonrasında çok fazla düşünmesine gerek kalmadığını ifade etti.