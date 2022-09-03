Türkiye Gazetesi

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MAÇA İLGİ ÇOK AZ

Sivasspor’un Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 3 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.

Tribünlerde yerini alan yaklaşık kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Medipol Başakşehir Alanyaspor maçında da gol yemedi, 2-0 galip geldi! Keny'den ilk maçında gol katkısı Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan Medipol Başakşehir her iki yarıda bulduğu birer golle 2-0 galip geldi. 3 puanı getiren goller Serdar Gürler ve yeni transfer Philippe Keny'den geldi. Emre Belözoğlu'nun takımı oynadığı 4 maçta da kalesinde gol görmedi ve puanını 8'e yükseltti. 5 maçta tek galibiyeti bulunan Alanyaspor 5 puanda kaldı.