Türkiye Gazetesi

Serie A'nın 5. haftasında Milano derbisinde Milan evinde Inter ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip 21. dakikada Marcelo Brozovic'in golü ile 1-0 öne geçerken, ev sahibi takımı 28. dakikada Rafael Leao ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda 54. dakikada Olivier Giroud ve 60. dakikada da Rafael Leao bir kez daha sahneye çıktı ve Milan skoru 3-1'e getirdi. Inter daha sonra 67. dakikada Edin Dzeko'nun golü ile farkı 1'e indirdi. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca derbiyi Milan, 3-2 kazandı.

SAN SİRO'DA KOREOGRAFİ ŞOV

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 11 başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı. Milan taraftarları eski yıldızını top ayağına her geldiğinde ıslıklamayı yine ihmal etmedi.

Bu sonucun ardından Milan puanını 11'e çıkarırken, bu sezonki ikinci mağlubiyetini alan Inter 9 puanda kaldı.

Milan gelecek hafta Sampdoria'ya konuk olacak. Inter ise Torino ile evinde mücadele edecek.

Real Madrid'i Real Betis de durduramadı! Ancelotti'nin takımı La Liga'ya 4'te 4'le başladı Real Madrid geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor... İspanyol devi La Liga'ya 4'te 4'le başladı. Madrid deplasmanında ilk 3 maçını kazanarak gelen Real Betis, 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Bu sezon Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk maçını oynayan Real Madrid'te futbolcular, geçen sezon kazandıkları Şampiyonlar Ligi ile UEFA Süper Kupa kupalarıyla maç öncesi sahaya çıktı.

Londra derbisinde Chelsea West Ham United'ı 2-1 mağlup etti Premier League'in 6. haftasında West Ham United'ı ağırlayan Chelsea 62'de 0-1 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başardı. Londra derbisinden 3 puanla ayrılan Thomas Tuchel'in takımı 7'si iç sahada olmak üzere 6 maçta 10 puan toplayabildi. İki maçtır yükselişte olan West Ham ise "Maviler"i elinden kaçırdığına üzülüyor.