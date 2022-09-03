YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR (0-4) ÖZET İZLE
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Tarık Güldal xx, Murat Temel xx, Mert Bulut xx
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Barış x, Burak x, Taha x (Berat Mert dk. 76 ?), Buğra x, Nshimirimana x (Berat Yaman dk. 40 x), Donsah x, Ogün x, Cengizhan x (Yiğit dk. 50 x), Doğukan x (Mert Miraç dk. 76 x), Malle xx
Yedekler: Ahmet Eyüp, Alperen, Fatih, Atakan, Kerem, Yakup
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Çaykur Rizespor: Tarık xxx, Bahadır xx, Emir xx, Kerem xx (Gökhan dk. 64 xx), Ercan xx (Koray dk. 64 xx), Mithat xx (Alper dk. 64 xx), Grahovac xx (Enriko Papa dk. 74 xx), Benhur xxx, Sefa xx, Miya xxx, Hurk xxx
Yedekler: Zafer, Seyfettin Anıl, Emircan, Kubilay, Efe
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Hurk (dk. 9 pen. ve 49 pen.), Miya (dk. 52 ve 73) (Ç. Rizespor),
Kırmızı Kartlar: Rahman Buğra (dk. 34) Burak (dk. 47) (Y.Malatyaspor)
Sarı kartlar: Ercan, Koray (Ç.Rizespor)
Bodrumspor Eyüpspor'a da fark attı! 4 maç, 11 gol, 10 puan Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, sezona iddialı bir kadroyla giren Eyüpspor'u ağırladı. Yeşil-Beyazlılar 4. hafta mücadelesinde 3 puanı 3 golle aldı: 3-0. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yükselen Bodrumspor 4 maçta 11 gol atarak 10 puan topladı. İbrahim Üzülmez yönetimindeki İstanbul ekibi ise ilk yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.
Tuzlaspor Erzurumspor FK'yı 4-1 mağlup ederek 4. haftada galibiyetle tanıştı Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK'yı ağırlayan Tuzlaspor sezonun ilk galibiyetini 4-1'lik skorla aldı. İstanbul ekibi henüz 5. dakikada 0-1 geriye düştüğü maçta 3 puana ulaşmayı başararak puanını 4 yaptı. Galibiyeti bulunmayan Erzurum ekibi ise 3 puanda kaldı.