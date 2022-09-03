Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor’u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir’de teknik direktör Emre Belözoğlu basın toplantısında konuştu. Pro lisans kursuna başlayan Belözoğlu, ilk kez basın toplantısına katılma hakkı elde ederek maçın ardından soruları yanıtladı.

Medipol Başakşehir Alanyaspor maçında da gol yemedi, 2-0 galip geldi! Keny'den ilk maçında gol katkısı Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan Medipol Başakşehir her iki yarıda bulduğu birer golle 2-0 galip geldi. 3 puanı getiren goller Serdar Gürler ve yeni transfer Philippe Keny'den geldi. Emre Belözoğlu'nun takımı oynadığı 4 maçta da kalesinde gol görmedi ve puanını 8'e yükseltti. 5 maçta tek galibiyeti bulunan Alanyaspor 5 puanda kaldı.

"SANKİ LİYAKATİMİZ YOKMUŞ GİBİ..."

Pro lisans konusunda da konuşan Emre Belözoğlu, "Benim için kolay olmadı. Futbolu bırakmadan 3-4 sene öncesine kadar teknik adam olmak istedim ve bunun için çalıştım. Genç teknik adamlar için pro lisans konusu da bizi biraz yordu. Biz de etten kemikteniz. Ama sanki hiç liyakatimiz yokmuş, hiçbir diplomamız yokmuş gibi algı oluşturanlara karşı da sessiz kalarak işimizi iyi yaptık. Kursa başladık. Benim için önemli olan bu mesleğin itibarına leke getirmeden bu işi yapmak olacak. Oynatmak istediğim felsefeyi de çalıştığım takımlara geçirip, Avrupa’da ülkesini temsil eden birisi olmayı hedefliyorum" açıklamasını yaptı.

Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na güvenoyu... Sözleşmeyi uzattı, pro lisans eğitimine başlıyor Medipol Başakşehir, önceki gün "pro lisans" kriziyle gündeme gelen başarılı teknik direktör Emre Belözoğlu'nun sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

"BEŞİKTAŞ BU SENE ÇOK İYİ"

Teknik adamlık kariyerinde A Milli Takım hedefi hakkında da konuşan Emre Belözoğlu, "Milli takım kaptanlığı yaptım. Yıllarca o formayı giymek dünyanın en büyük şerefiydi. Şu anda görevdeki kime sorsanız, A Milli Takım hocası olmak, herkesin hayalidir. Benim için şu anda yakın ve kolay bir hedef görünmüyor. Daha yeni bir teknik adamım. Şu anda ekibimin başarısı için mücadele ediyorum" dedi.

Önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçı hakkında da konuşan Belözoğlu, "Beşiktaş bu sene çok iyi, kendi sahalarında istekli ve arzulu oynuyorlar. Biz de oyuncu grubumuza güveniyoruz. Bütün maçları kazanmak için oynuyoruz. Büyük takımlarla oynamak zor. Geldiğimizden bu yana büyük takımlara karşı henüz kaybetmedik" diye konuştu.

"AVRUPA'DA HİZMET EDEN TAKIMLAR KORUNMALI"

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ilk olarak hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, "Bizim hedefimiz maç maç gitmek. Ülkemizden 4 tane büyük takım var Avrupa’da. Biz de sonuna kadar mücadelenin içinde olmak istiyoruz. Bir sıralama yapmak için erken olduğunu düşünüyorum. Avrupa’da her puan çok önemli. Kendi kategorimizde 3 rakibi eleyerek gruplara kalan tek takım olduk, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldık. Gruplarda önceliğimiz gruptan çıkmak. Önemli rakiplere karşı oynayacağız. Grup maçlarında rakiplerle başa baş oynayacak bir kadromuz var. İnşallah Avrupa’da da rol model bir takım olmak istiyoruz" dedi.