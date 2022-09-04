GİRESUNSPOR - KONYASPOR (0-1) ÖZET İZLE
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Ali Tuna
Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Mejia (Dk. 78 Savicevic), Murat Cem Akpınar (Dk. 64 Erol Can Akdağ), Borja Sainz (Dk. 87 Mert Han Kurt), Doğan Can Davas (Dk. 64 Rahmetullah Berişbek), Sergio (Dk. 87 Talha Ulvan), Bajic
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Uğurcan Yazğılı, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen (Dk. 89 Rahmanovic), Hadziahmetovic, Bytyqi, Muric (Dk. 68 Bruno Paz), Endri Çekiçi (Dk. 88 Cebrail Karayel), Muhammet Demir (Dk. 78 İkpeazu)
Gol: Dk. 51 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Sergio, Dk. 89 Hakan Keleş (Teknik direktör), 90+3 Savicevic, Dk. 90+6 Arias (Bitexen Giresunpor)
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