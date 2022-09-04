Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"TFF ve Galatasaray'a yapılan saldırıları meczup kişiler tarafından yapılan, tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum. Bir an önce açığa çıkmalı. Devletimiz çok kısa sürede suçluları buldu. Ancak bize yapılan saldırı hala faili meçhul. Türkiye'ye yakışmıyor."

"Özlediğimiz, arzuladığımız coşkuyu gördüm. Dördüncü hafta bitti, Fenerbahçe'nin en büyük rakibi; kendi camiamız. Geçen hafta çok kötü bir hava estirildi, bunu körükleyenlerin kimler olduğunu biliyoruz. Sosyal medyada oluşturulan hava büyük soru işaretidir."

TRANSFER ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

"Yurt dışından bugün geldim. Bazı gazeteler alaycı bir şekilde ele almışlar; 'Fırsat transferi buymuş.' Yok Trabzonspor'un bizimle ilgili paylaşımları... Weghorst da bize önerildi, hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez de bize önerildi. Salı günü almayacağımızı söyledik."

"Trabzonspor'un Maxi Gomez'i, bizim armuza rağmen aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse, bu da o kadar gerçektir."

"Batshuayi, hocamıza verdiğimiz üç profilden biriydi. Üç ay önce Batshuayi'nin fiyatı bu muydu? Yok Nottingham evrakları yetiştirememiş... Fenerbahçe taraftarı uyanın artık."

CRİSTİANO RONALDO AÇIKLAMASI

"Bir de Cristiano Ronaldo... İnsanlar hiç mi rakam bilmiyor. Beklentiler yükseltiliyor, sonra da biz beceriksiz konumuna düşüyoruz. Son dakika Everton ve Nottingham, Batshua'yi izledi. Anlaşma da yaptılar. Ben, oyuncuyu aradım. Başka alternatifimiz de vardı."

"Batshuayi 'Bavullarımı hazırlıyorum, geliyorum' dedi. 'Gönlün Premier Lig'de olabilir' dedim. Ancak ailesinin İstanbul'da olduğunu söyledi. Menajeri de bizimle masaya oturacaklarını söyledi. Biz alınca, evrak yetişmedi oluyor."

"Hocaya ve takıma güveniyorum. Tek soru işareti, takımın göstereceği refleksler. Sene sonu hesap veririz. Artık destek gösterme zamanı."

"Şu an %70 ile oynuyoruz. Ancak bizim camiada yaşananlar, başka camialarda yaşanmıyor. Bir de medyada bizim yaptıklarımız küçültülüyor. Ve genç taraftarlar etkileniyor. Büyük resmi görün, satır aralarını okuyun."

"Ayrılacak oyuncularımız olacak. Bazıları için görüşmelerimiz devam ediyor. U-21 yabancı alabiliriz, Türk de alabiliriz. Biz bir şeyi kafaya koyarsak, başka kimse o futbolcuyu alamaz."

Hoş geldin Joao Pedro! Fenerbahçe Kadıköy'de Kayserispor'u yeni forvetiyle devirdi Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe 3 puanı 2-0'lık galibiyetle aldı. Sarı-Lacivertliler'de Joao Pedro ilk kez ilk 11'de başlarken oynadığı futbol ve attığı goldeki "klas" vuruşla taraftardan tam not aldı. Tecrübeli forvet bir de asist yaptı. Fenerbahçe'nin 2. golü Joshua King'den geldi. Kayserispor ilk 72 dakikada isabetli / isabetsiz tek şut çekemedi. 73'te Altay kalesinde devleşti. Günün başarılı isimlerinden Ferdi 87'de direğe takıldı.

Michy Batshuayi resmen Fenerbahçe'de! Sözleşme detaylar belli oldu, video geldi... Fenerbahçe, Batshuayi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, 3 yıllık anlaşmaya varılan Michy Batshuayi'ye her sezon 3 milyon euro ödeneceğini açıkladı. Chelsea'ye ise 3.5 milyon euro bonservis ödendi.