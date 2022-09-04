A Millî Erkek Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan’a farklı tarife uyguladı: 101-87. Grubunda oynadığı ilk maçta Karadağ’ı geçen 12 Dev Adam turnuvada ikide iki yaptı. Karşılaşmaya çember altında etkili başlayan millîler, dışarıdan hiç isabet bulamadığı ilk çeyreği 31-29 önde geçti. İkinci çeyrekte üç sayılık atış çizgisinin gerisinden üç isabet gelse de bu defa pota altı hücumlarını adeta unutan millîlerimiz ilk yarıyı 52-50 geride bitirdi.

YENİ RAKİP GÜRCİSTAN

Maçın ikinci yarısına kötü başlayan Bulgaristan üçüncü periyotta üç sayılık atış çizgisinin gerisinden 2/12 ile oynayarak âdeta çemberi dövünce, ipleri eline alan Türkiye, Şehmus Hazer’in de etkili oyunuyla son periyoda 75-71 önde girdi. Son bölümde hem içeriden hem de dışarıdan oldukça yüzdeli hücum eden Türkiye sahadan 101-87’lik galibiyetle ayrıldı ve bugün ev sahibi Gürcistan ile oynayacağı (Maç 20.00’de ve NTV’de) turnuvanın üçüncü maçı öncesinde moral depoladı.

12 Dev Adam, EuroBasket'e galibiyetle başladı 12 Dev Adam, EuroBasket'e galibiyetle başladı A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Karadağ'ı 72-68 mağlup etti.
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