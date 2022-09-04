Türkiye Gazetesi

A Millî Erkek Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan’a farklı tarife uyguladı: 101-87. Grubunda oynadığı ilk maçta Karadağ’ı geçen 12 Dev Adam turnuvada ikide iki yaptı. Karşılaşmaya çember altında etkili başlayan millîler, dışarıdan hiç isabet bulamadığı ilk çeyreği 31-29 önde geçti. İkinci çeyrekte üç sayılık atış çizgisinin gerisinden üç isabet gelse de bu defa pota altı hücumlarını adeta unutan millîlerimiz ilk yarıyı 52-50 geride bitirdi.

YENİ RAKİP GÜRCİSTAN

Maçın ikinci yarısına kötü başlayan Bulgaristan üçüncü periyotta üç sayılık atış çizgisinin gerisinden 2/12 ile oynayarak âdeta çemberi dövünce, ipleri eline alan Türkiye, Şehmus Hazer’in de etkili oyunuyla son periyoda 75-71 önde girdi. Son bölümde hem içeriden hem de dışarıdan oldukça yüzdeli hücum eden Türkiye sahadan 101-87’lik galibiyetle ayrıldı ve bugün ev sahibi Gürcistan ile oynayacağı (Maç 20.00’de ve NTV’de) turnuvanın üçüncü maçı öncesinde moral depoladı.

12 Dev Adam, EuroBasket'e galibiyetle başladı A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Karadağ'ı 72-68 mağlup etti.

Türkiye'nin EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu! Ergin Ataman 12 Dev Adam'ı açıkladı FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı.