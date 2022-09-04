Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Konyaspor’a karşı oynanan berbat oyun ve alınan mağlubiyet sonrası Fenerbahçe’nin göstereceği reaksiyon merakla bekleniyordu. Sarı lacivertli taraftarı mest eden futbol Kayseri’ye hüsranı getirdi. Valencia’dan mahrum Jorge Jesus’un ilk kez as kadroda sahaya sürdüğü Joao Pedro’nun tüm dengeleri altüst eden oyunu Kadıköy’de bayram havası estirdi. Hücumda coşkulu, top rakibe geçtiğinde hırslı, savunmada akıllı Fenerbahçe kalesinde neredeyse hiç bir endişe yaşamadan 3 puana ulaştı.

PEDRO GOLLE BAŞLADI

İlk düdükle başlayan pres olacakların sinyali gibiydi. Ancak bu kadar sürekli ve kusursuz olacağı tahmin edilemezdi. Savunma üçlüsü orta yuvarlağa yakın konumlanan Fenerbahçe’de Crespo ve Arao rakibe nefes aldırmazken, Ferdi ve Ailoski kanatlarda arı gibiydi. Joao Pedro ile King’e İrfan da ayak uydurabilse çok daha fazlasını sunabilirdi sarı lacivertliler. Buram buram kalite kokan Pedro hazırlanış ve son vuruş olarak keyif veren bir golle perdeyi açtı.

KİNG GİBİ ATTI

Kayseri’nin hızlı atakları kusursuz uygulanan ofsayt taktiğiyle erirken, nadiren gerçekleşen set hücumları tam saha presle yok edildi. Taraftar desteğiyle sanki daha fazla kişiyle oynuyormuş izlenimi veriyordu Fenerbahçe, gerçekten de topun olduğu her yerde daha kalabalıktı sarı lacivertliler. King’in şık çalımların ardından ağlara yolladığı füzeyle skoru garantiye alan Fenerbahçe, Altay’ın da devleşmesiyle, Konya yenilgisinin özrünü fazlasıyla dileyerek 3 puanı cebine koydu.

JORGE JESUS: HARİKA OYNADIK

F.Bahçe’nin çalıştırıcısı Jorge Jesus maçın ardından takımından çok memnundu. “Harika bir maç çıkardık. 75. dakikaya kadar rakibimizin kaleyi bulan şutu yoktu” diyen Portekizli çalıştırıcı, “Bu tarz bir oyun oynamak için bizim seviyemizde olmanız gerekiyor. Maç içinde iyi oynamadığımız bölümde taraftar devre girdi, bu önemliydi” sözlerini kullandı. Transferin bittiğini söyleyen Jesus, “Ocak ayına kadar böyle gideceğiz. Yabancı kadromuz dolu. Forvet için üç adayımız vardı. Batshuayi, geçen sene Türkiye’de oynadı. Belçika Milli Takımı’nın santrforu, onu tanıyorum, en uygunuydu” derken D. Kiev maçı öncesi, “Önceliğimiz lig ama Avrupa’da da en ileri gitmek istiyoruz. Güçlü bir gruptayız” yorumu yaptı.

KOÇ: MAXI GOMEZ'İ BİZ İSTEMEDİK

Maçın ardından konuşan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, “Yurt dışındaydım, yeni geldim. Maxi Gomez’i Trabzon bizim elimizden almış gibi laflar ediliyor. Trabzonspor’un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse, bu da o kadar gerçektir. Maxi Gomez de bize önerildi. Salı günü almayacağımızı söyledik” sözlerini kullandı.

Koç, “TFF’nin ve G.Saray’ın kurşunlanması garip olaylar. Açığa çıkarılmasını istiyorum” derken, “Batshuayi hocamızın verdiği 3 isimden biriydi. Madem alacaktınız 2 ay önce neden almadınız diyorlar, 2 ay önce fiyatı bu muydu. Türkiye’de Cristiano Ronaldo’nun geleceğine inanan insanlar var!” şeklinde konuştu.

BATSMAN KADIKÖY'DE

Müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den yeni transferi Michy Batshuayi taraftarı selamladı. Sahaya inen ve tribünlerin tezahüratlarına alkışlarla karşılık veren Belçikalı futbolcu daha sonra taraftarlara üçlü çektirdi. Batsman Kadıköy’ü coşturduktan sonra karşılaşmayı takip etmek için tribündeki yerini aldı.

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