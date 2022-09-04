Türkiye Gazetesi

Ligde son iki haftada 5 puan kaybettikten sonra Ümraniyespor’u deplasmanda yenerek rahat bir nefes alan Trabzonspor, İstanbul’dan mutlu ayrılma geleneğini sürdürdü. Geçen yıl ipi en önde göğüsleyen bordo mavililer Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarıyla 13 karşılaşma oynandı. Karadeniz ekibi, 13 karşılaşmanın 10’unda galip geldi. 2 maçta sahadan eşitlikle ayrılan bordo mavililer, sadece 1 karşılaşmada mağlubiyet aldı; o da şampiyonluğunu ilan ederek çıktığı Başakşehir karşılaşmasıydı.

İSTANBUL'DA İKİ KUPA

Trabzonspor, bu sezon ligin 5 haftalık bölümünde topladığı 10 puanın 6’sını İstanbul’da aldı. Avcı’nın takımı ligin ilk haftasında İstanbulspor’u Olimpiyat Stadı’nda 2-0 mağlup ederken Ümraniyespor’u da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda 1-0 yendi. Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul’da 2 Süper Kupa alma başarısı da gösterdi. Bordo mavililer, 27 Ocak 2021’de Başakşehir’i 2-1, 30 Temmuz 2022’de de Sivasspor’u 4-0 mağlup ederek Süper Kupayı müzesine getirmeyi başardı.

YUSUF YAZICI LİSTEYE EKLENDİ

Ülkemizi Avrupa Ligi’nde gruplarda temsil edecek olan Trabzonspor’da son transfer Yusuf Yazıcı da UEFA listesine yazıldı. UEFA’ya gönderilen 25 kişilik listede sakatlıkları devam eden Peres ile Serkan Asan’ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Koita ve Trondsen yer almadı.

DORUKHAN 4 AY YOK

Trabzonspor’un önceki gün oynadığı Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanan Dorukhan Toköz’e, Acıbadem Fulya Hastanesinde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından artroskopik ön çapraz bağlarından ve dış menisküsünden operasyon uygulandı. Millî oyuncunun sahalara dönmesinin dört ayı bulabileceği öğrenildi.

İki maçtır kazanamayan Trabzonspor Ümraniye önünde sevindi İlk devresi pozisyon kısırlığı şeklinde geçen maçta kilidi Bakasetas’ın uzaktan vuruşunda Trezeguet açtı. Hakem vermediği penaltılarla tepki çekerken Karadeniz ekibi “Hangi Kredi Ümraniyespor” sınavının cevabını ‘İhtiyaç kredisi’ olarak verdi

Trabzonspor'da Messi sesleri! Ahmet Ağaoğlu ile taraftarlar arasında gülümseten diyalog Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye yazılmasının yankıları sürüyor... Trabzonspor taraftarları da Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan Lionel Messi'yi istedi. Ağaoğlu, Arjantinli yıldız futbolcunun takıma ne zaman geleceği sorularına gülümseyerek cevap verdi.