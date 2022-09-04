Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Mauro Icardi konusunda son pürüzleri giderip resmî açıklamayı yapmaya hazırlanan Galatasaray, iki yıldız transferi daha için girişimlere başladı. Avrupa’da forma giyen en önemli defans oyuncuları arasında adı yazılan Çağlar Söyüncü, bu sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Leicester Teknik Direktörü Brendan Rodgers da 26 yaşındaki oyuncunun eski günlerine dönmesi için kiralık gönderilmesi yönünde yönetime rapor verince devreye Aslan girdi.

ASLAN KANATLANACAK

Avrupa liglerinde transfer döneminin kapanmasıyla Çağlar için Galatasaray yolu daha da açıldı. Sarı kırmızılılar İngiliz ekibiyle millî oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelere resmen başladı. Aslan’ın kadrosuna katmayı düşündüğü ‘çilek’ ise Lucas Moura. Tottenham, kulübeye mahkûm kalan 30 yaşındaki kanat oyuncusunu satmak istiyor. Sarı kırmızılılar ise satın alma opsiyonuyla Brezilyalı yıldızı kiralamak için pazarlıklarını sürdürüyor.

PAŞA’YA HAZIRLANIYOR

Galatasaray’ın, Az Alkmaar’dan kadrosuna kattığı Fredrick Midtsjö’den müjdeli haber geldi. Norveçli orta saha oyuncusu sakatlığı sebebiyle Giresun ve Trabzon maçlarını kaçırmıştı. Sahada bireysel çalışmalara başlayan 29 yaşındaki oyuncunun Kasımpaşa mücadelesinde kadroda yer alması hedefleniyor.

ARDA EĞİTİMİNİ ALSIN

İTO’nun kahvaltısına katılan başkan Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Özbek aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Arda Turan’ın Galatasaray’ın bir değeri olduğunu belirterek, “Uluslararası boyutta da başarılı olmuş bir sporcu. Arda, önce bazı eğitimleri almalı. Galatasaray, Arda’nın yuvasıdır. Kendisini hazırladıktan sonra görev alması kaçınılmazdır” dedi. Özbek, Icardi sorusuna ise “Başkan olarak kulübün menfaatlerini düşünmem lazım. Bu soruya cevap vermem, kulüp menfaatlerimiz için doğru değil” ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'ten Galatasaray Adası'na silahlı saldırıya ilişkin ilk açıklama Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açılarak yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, "Basında çıkan haberlerin sonucunda bu saldırı oldu" dedi.

TFF'nin ardından bir saldırı daha! Galatasaray Adası'na ateş açıldı Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı ve konuya ilişkin çalışma başlatıldı.