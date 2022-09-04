Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş üst üste üçüncü galibiyet için bugün Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Takımda moraller yerinde, sakatlar da iyileşiyor. Uzun süredir formasından uzakta kalan Josef de Souza son idmanlarda takımla birlikte çalıştı. Rachid Ghezzal sakatlığının üstüne yakalandığı hastalığını da atlattı ancak hâlsizliği dün de devam etti. Bugün yapılacak kontroller sonrasında iki oyuncunun da kadroda yer alıp almayacağı belli olacak.

SİSTEME DE DEVAM

Josef ve Ghezzal hazır olsalar da Beşiktaş geçen hafta kazanan takımla sahaya çıkacak. Teknik direktör Valerien Ismael, özellikle Sivasspor maçının ilk yarısında muhteşem bir performans sergileyen ilk 11’i bozmayacak. Başarılı teknik adamın, Dele Alli’nin transferi sonrasında geçiş yaptığı 4-2-3-1 sistemine de devam edeceği öğrenildi. Öte yandan sakatlığı devam eden Atiba, sezon başından bu yana olduğu gibi kadroda yer almayacak.

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