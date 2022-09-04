Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, programda kritik bir transfer haberini açıkladı. İngiltere Premir Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen ancak son dönemlerde gözden düşen Çağlar Söyüncü ile ilgili kritik bir iddia geldi. Dilmen, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan milli futbolcunun İspanyol takımı Atletico Madrid'le anlaştığını belirtti.

"TÜRKİYE'YE KİRALANABİLİR"

Dilmen yaptığı açıklamada, "Çağlar Söyüncü gelecek sezon için Atletico Madrid ile anlaşmış. Bir yıl kulübede yatacağına Türkiye'ye kiralanabilir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde yıldız oyuncunun kiralanması için kulübü ile görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

"SEVİYEMİZE YAKIN BİLE DEĞİL"

2018 yılında Freiburg'dan Leicester City'e 21 milyon Euro karşılığnda transfer olan Çağlar Söyüncü'nün takımı ile bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Leicester City teknik direktörü Brendan Rodgers, "Çağlar Söyüncü şu anda bizim seviyemize yakın bile değil" açıklamasında bulunmuştu.

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